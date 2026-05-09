Navone elimina Auger-Aliassime y logra la victoria más importante de su carrera

Con este triunfo, en dos sets (7-6(4), 7-6(5) ), el de Buenos Aires selló su primer triunfo ante un top-10 y la primera tercera ronda en un Masters 1.000, tras quedarse a las puertas hasta siete veces en la fase previa en el pasado.

Navone, que sobre el papel no partía como favorito, peleó con arrojo ante el cabeza de serie número cuatro, que el año pasado terminó la temporada alcanzando las semifinales del US Open, las semifinales de las Nitto ATP Finals y la final del Masters 1000 de París.

"Un partido muy especial. Mi primera victoria en un top-10 en Roma, en uno de los Masters 1.000 más lindos", dijo el argentino sobre la pista al término del choque, al agregar que es una victoria "muy importante" para él.

"Para mi confianza, para todo lo que representa este partido para mí. No puedo estar más contento de estar en tercera ronda por primera vez", recalcó.

Mientras que Auger-Aliassime, de 25 años, se quedó a las puertas de avanzar a su cuarta terca ronda en Roma, y disputó su tercer torneo en tierra batida esta temporada tras alcanzar los cuartos de final en Montecarlo y la tercera ronda en Madrid (perdió ante Blockx).

El argentino se enfrentará en dieciseisavos al ganador del duelo entre el serbio Hamad Medjedovic y el brasileño Joao Fonseca.