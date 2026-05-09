Roberto Bautista se despide de Roma tras verse superado por Nakashima

Bautista, que consiguió el pase a la segunda ronda el jueves tras vencer al italiano Francesco Maestrelli, no pudo con la superioridad de Nakashima, de 24 años y número 32 del ranking.

El castellonense, uno de los jugadores españoles más destacados con una Copa Davis en 2019 y doce títulos de la ATP, además de representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de haber alcanzado el noveno puesto en el ránking mundial, se despidió así de la arcilla romana sin superar la marca del año pasado, que cayó también en segunda ronda.

Nakashima fue superior a Bautista y lo derrotó en una hora y 22 minutos, después de que el español compitiera a buen nivel en el primer set, pero en el segundo no pudiera sostener el ritmo en su adiós al Foro Itálico.

El estadounidense se enfrentará en dieciseisavos al ganador del duelo entre el georgiano Nikoloz Basilashvili y el estadounidense Ben Shelton.