El Museo de Rafa Nadal abre sus puertas en la academia de Manacor

La leyenda del deporte español ha hecho de guía para los invitados a la presentación, donde se han expuesto las novedades de una instalación plenamente dedicada a la figura de Nadal, después de que en el pasado hubiera zonas que se salían de su figura tenística.

Bajo el lema 'Dentro de la Leyenda', el espacio recorre a través de dos plantas la carrera del extenista manacorí tanto dentro como fuera de la pista, invitando al visitante a descubrir cómo se construye una leyenda y quién es realmente la persona más allá de sus triunfos deportivos.

El recorrido comienza en un túnel audiovisual inmersivo que introduce al visitante en la mente del joven Rafa, en sus sueños de infancia y en la pasión por el deporte que marcó sus primeros pasos, y dese ahí despliega un viaje emocional y experiencial por las etapas más importantes de su vida.

La instalación añade nuevos espacios llamados como el denominado 'Leyendas del Deporte', una gran sala dedicada a los deportistas que inspiraron e inspiran a Rafa Nadal, con objetos originales de figuras icónicas del deporte como Michael Jordan, Serena Williams, Tiger Woods, Usain Bolt, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Pau Gasol.

La 'zona Orígenes' ofrece una mirada íntima al niño que soñaba con ser tenista, presidida por su primera raqueta y recuerdos de infancia, mientras que 'Rey de la Tierra Batida' rinde homenaje a la trayectoria irrepetible de Nadal sobre arcilla, con trofeos y datos que explican su dominio histórico en esta superficie.