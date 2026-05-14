Nadal reconoce que "no es el momento" de involucrarse en las elecciones del Real Madrid

El de Manacor (Mallorca, Islas Baleares) hizo estas declaraciones este jueves, en el marco de la presentación de su museo en la Rafa Nadal Academy, después de haber publicado en la víspera una nota en redes sociales en la que explicaba que se desvinculaba de cualquier relación con una posible candidatura al proceso electoral en el club blanco.

"Ayer quise cortar de raíz lo que podían ser las especulaciones, vi que se me ligaba a la candidatura de Enrique Riquelme, entiendo que tuviera lógica y que se pudiese especular, pero, aunque tengo una buena relación, tengo un grandísimo respeto por Florentino y todo lo que es", explicó.

"No quería alimentar una especulación de la cual no participo. Eso para evitar, no soy de desmentir, pero el fútbol es un mundo aparte y sólo quise dejar claro que no estoy en ese momento", añadió el extenista.

"Me gusta el fútbol, soy un apasionado, soy seguidor del Madrid y del Mallorca, ayer fue una jornada dura. Hay que reconocer con el Madrid que las cosas no han salido bien, esto es deporte, seguro que ha habido equivocaciones y no pasa nada por reconocerlo después de tantísimos años haciendo decisiones acertadas. Entiendo que se convoquen elecciones, los socios decidan si se sigue confiando o si hay una posible alternativa, que decidan los dueños del club quién quieren que sea su líder", afirmó para zanjar la posibilidad.

Respecto a su figura como tenista, comentó que no echa de menos el día a día deportivo: "Tengo la suerte de que es una página cerrada, llegué al límite de mis posibilidades físicas. El hecho de explorar la última oportunidad, aparte de cosas, haber viajado con mi hijo, tengo recuerdos bonitos de ello y me permitió cerrar una etapa con el convencimiento que se tiene que hacer. Si no la hubiera hecho, tal vez lo echaría de menos. Sé que mi lugar ya no está ahí".

El mallorquín afirmó que no se arrepiente de no haberse retirado sin ganar: "Eso sólo lo necesita la gente con un ego importante, pero no es mi caso. Si lo hubiera sabido me habría retirado, pero sólo porque pasé por una operación, muchos meses de recuperación, la gente desde fuera lo que no sabe es lo que pasa dentro; seguí porque me dijeron que tenía opciones reales de volver a competir el cien por cien. Terminé como soy yo".