Alcaraz, ante su ausencia más larga

El jugador de El Palmar, segundo del mundo, nunca había estado un período de baja tan largo. Hasta ahora había disputado 19 de 20 majors con el título conquistado en siete de ellos, desde 2021.

Este período de inactividad competitiva por culpa de la tenosinovitis que arrastra en la muñeca derecha ya le apartó de los Masters 1.000 de Madrid y Roma tras haber jugado sólo un encuentro en el ATP 500 de Barcelona, el que venció por 6-4 y 6-2 ante el finlandés Otto Virtanen el 14 de abril y en el que se produjo la lesión. Ese fue el último choque que disputó el murciano, que tampoco estará la semana que viene en Roland Garros ni más adelante en los campeonatos sobre hierba que tendrán lugar en Londres.

Así pues, serán al menos cinco los torneos que se perderá, por ahora, Alcaraz que no ha precisado cuando puede ser su vuelta a las pistas.

Lo más doloroso para al tenista de El Palmar, de 23 años y actualmente número 2 del ranking mundial por detrás del italiano Jannik Sinner, será su ausencia en dos Grand Slam seguidos -Roland Garros y Wimbledon- cuando en los cinco últimos años tan sólo dejó de jugar uno, el Abierto de Australia de 2023, por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

Además, este tiempo sin competir le va a suponer una significativa pérdida de puntos en la clasificación mundial. Coincide con el periodo del año en el que mejores resultados obtuvo pasado curso cuando encadenó veinticuatro partidos ganados.

Entonces tampoco participó por otro problema físico -lesión en el aductor derecho y molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda- en el Masters 1000 de Madrid pero reapareció para ser campeón sucesivamente en Roma, en Roland Garros y en Queen's y ser subcampeón en Wimbledon.

En esos cuatro torneos levantó el trofeo tras superar en las finales a Sinner (7-6 (5) y 6-1 en la capital transalpina y 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2) en París) y al checo Jiri Lehecka (7-5, 6-7 (5) y 6-2 en Queen's) mientras que en el tercer Grand Slam del curso, en Londres, cayó en la final precisamente ante Sinner por 6-4, 4-6, 4-6 y 4-6.

Tras la gira de hierba, en el calendario del pupilo de Samuel López aparecen eventos menores de tierra en verano justo antes de la temporada de pista dura en Estados Unidos, especialmente, el Abierto, y de Asia. En Nueva York el murciano logró el título el pasado año.