El argentino Burruchaga no puede contra el italiano Darderi

Darderi se fue hasta la hora y 51 minutos de juego para doblegar por 6-3 y 7-6 (4) a Burruchaga, 66 del ranking ATP, para acceder a los octavos de final del torneo, donde se medirá al alemán Yannick Hanfmann, veterano de 34 años, que hizo lo propio ante su compatriota Max Schoenhaus.

Burruchaga sufrió mucho en el primer set, aunque comenzó rompiendo el servicio de Darderi, pero retomó un buen nivel en el segundo, donde forzó el desempate.

En el segundo y definitivo, llegó a colocarse 5-3 con saque a favor, pero acabó complicándose y cedió ante el empuje del italiano. Pese a registrar más golpes ganadores que su rival, 30 a 23, se fue hasta los 28 errores no forzados.