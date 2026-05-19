El peruano Buse sorprende al italiano Cobolli

Buse pudo con el número doce del mundo y defensor del título obtenido el año pasado en una hora y 31 minutos de juego, por 6-2 y 7-5, y se enfrentará en la segunda ronda al checo Jakub Mensik, verdugo del alemán Jan-Lennard Struff también dos mangas.

En su debut en Hamburgo, el jugador peruano mostró rápidamente sus intenciones al romper de entrada el servicio de Cobolli, lo que afianzó su juego para llevarse con solvencia el primer parcial y en el segundo, con más igualdad, dio el golpe de gracia en el momento clave al llevarse el undécimo juego y rematar en el duodécimo para lograr la principal victoria de su corta carrera.