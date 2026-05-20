Carabelli avanza de ronda y Etcheverry se despide

Carabelli, número 68 del 'ranking' ATP, se impuso a Tiafoe (21), octavo cabeza de serie, por 7-6 (3) y 7-6 (7-4).

Tras ganar la primera manga, la lluvia obligó a parar el partido durante más de una hora y media, y cuando se reanudó el duelo Carabelli volvió a imponer su juego sobre la tierra batida de Hamburgo y rubricó el triunfo en otro 'tie-break'.

El jugador argentino se cruzará en cuartos de final con el estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 94 de la ATP, que eliminó a un 'top 5' mundial como el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Etcheverry, número 25 del mundo, plantó cara a Paul, pero el estadounidense acabó imponiéndose por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (7) después de tes horas y 39 minutos.

Paul se enfrentará en los cuartos de final con el alemán Daniel Altmaier.