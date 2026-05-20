Tenis
20 de mayo de 2026 a la - 17:05

Carabelli avanza de ronda y Etcheverry se despide

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Redacción Deportes, 20 may (EFE).- El argentino Camilo Ugo Carabelli avanzó de ronda este miércoles en el torneo de Hamburgo tras eliminar al estadounidense Frances Tiafoe, mientras que su compatriota Tomas Martín Etcheverry cayó ante el también estadounidense Tommy Paul.

Por EFE

Carabelli, número 68 del 'ranking' ATP, se impuso a Tiafoe (21), octavo cabeza de serie, por 7-6 (3) y 7-6 (7-4).

Tras ganar la primera manga, la lluvia obligó a parar el partido durante más de una hora y media, y cuando se reanudó el duelo Carabelli volvió a imponer su juego sobre la tierra batida de Hamburgo y rubricó el triunfo en otro 'tie-break'.

El jugador argentino se cruzará en cuartos de final con el estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 94 de la ATP, que eliminó a un 'top 5' mundial como el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Etcheverry, número 25 del mundo, plantó cara a Paul, pero el estadounidense acabó imponiéndose por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (7) después de tes horas y 39 minutos.

Paul se enfrentará en los cuartos de final con el alemán Daniel Altmaier.