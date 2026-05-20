El peruano Buse arrolla a Mensik y se sitúa en cuartos y en el top 50

Buse, que en primera ronda eliminó en dos mangas al italiano Flavio Cobolli, vigente campeón, tardó una hora y cuarto en batir al checo, número 28 del mundo.
Ignacio Buse, que cada torneo crece en el circuito, se enfrentará en cuartos de final al francés Ugo Humbert, que batió al ruso Karen Khachanov en tres sets, por 6-3, 3-6 y 7-6 (3).
El peruano, como mínimo, será el número 45 del mundo, la mejor clasificación de su carrera. Será el sexto jugador sudamericano mejor colocado en el 'ranking' ATP tras los argentinos Mariano Navone, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Cerúndolo, el chileno Alejandro Tabilo y el brasileño Joao Fonseca.