Tenis
20 de mayo de 2026 a la - 10:05

Jaume Munar se medirá en cuartos de Hamburgo a Navone tras derrotar a Comesaña

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Redacción deportes, 20 may (EFE).- El tenista español Jaume Munar, octavo favorito, ha logrado el pase a los cuartos de final del torneo que se disputa sobre tierra batida en la ciudad suiza de Ginebra, de categoría ATP 250, tras derrotar por un doble 6-4 al argentino Francisco Comesaña y ahora se medirá a Mariano Navone, compatriota de este último.

Por EFE

Munar se mostró muy sólido con su saque, hasta el punto de no conceder ninguna opción de quiebre a su rival durante todo el choque, al tiempo que se benefició del hecho de cometer cinco errores no forzados menos y de su buen hacer en la red, donde ganó nueve de los diez puntos que dirimió allí.

En el primer set todo llegó igualado hasta el 4-4, momento en el que Munar rompió el servicio de Comesaña en la primera oportunidad que tuvo en todo el partido para acabar ganando el siguiente juego con su tercera bola de set. Ya en el segundo parcial el balear quebró a la primera oportunidad que tuvo y fue capaz de arrastrar esa ventaja hasta el desenlace.