Carle se queda a las puertas de Roland Garros, que contará con 12 argentinos

París, 22 may (EFE).- La argentina María Lourdes Carle se quedó a las puertas del cuadro final de Roland Garros, derrotada en el último partido de la fase previa, por lo que serán doce los integrantes de la 'armada' argentina en esta edición, liderados por Tomás Martín Etchevarry y Francisco Cerúndolo.