Carle se queda a las puertas de Roland Garros, que contará con 12 argentinos

Carle, 209 del mundo, cayó en la ronda definitiva contra la eslovaca Rebecca Sramokova, 121, 6-4, 5-7 y 6-2, la misma suerte que este jueves había corrido su compatriota Julia Riera, derrotada por la rusa Alina Korneeva.
De esta forma, Solana Sierra será la única representante argentina en el cuadro femenino de Roland Garros.
En el masculino, Etchevarry parte como el mejor clasificado, cabeza de serie número 23, por delante de Francisco Cerúndolo, 25.
Completan la nómina Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesana, Sebastián Baez, Román Andrés Burruchaga, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Agustín Tirante, Marco Trungelitti y Facundo Díaz, que este jueves consiguió el pase al cuadro final.