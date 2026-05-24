Derrota de Etcheverry, victorias de Tirante, Trungelliti y Sierra

A la espera de que este lunes entren en juego Mariano Navone, reciente finalista en Ginebra, Francisco Cerúndolo, 25 favorito, y Camilo Ugo Carabelli, Argentina perdió a su tenista mejor clasificado del año, fundido por el asfixiante calor que hizo en París, con el termómetro por encima de los 30 grados.

Etcheverry, que partía con el cartel de favorito número 23, no pudo contra el portugués Nuno Borges, que se impuso por 6-3, 6-4, 6-2, en un partido en el que el argentino pareció corto de energía, en línea con la mediocre temporada que venía firmando sobre tierra batida, donde no ha encadenado más de dos victorias.

No tuvo un buen día el argentino ante un rival, 51 del mundo, que este año ya le había apeado de los torneos de Auckland y Barcelona y contra el que cometió 33 errores no forzados y solo se anotó doce golpes ganadores, la mitad de ellos con el servicio.

Tirante consiguió un trabajado triunfo ante el español Pablo Llamas, procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0, para conseguir su segunda clasificación para la segunda ronda en cuatro participaciones en París.

El argentino se asentó en su potente servicio, anotó 20 puntos directos de saque con un 83 % de porcentaje de primeros, que acabó por desarbolar a su rival.

"Siempre he intentado mejorar y he entrenado mucho los saques. Siempre fue una de mis armas pero creo que ha mejorado en los últimos tiempos", comentó.

Ahora tendrá que medirse contra otro español, Alejandro Davidovich, que firmó su décimo triunfo en Roland Garros, una victoria muy sufrida que se saldó a cinco sets contra el bosnio Damir Dzumhur, 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3.

Pero el argentino aseguró que ha ganado en regularidad y que se siente más cómodo en este tipo de duelos.

"Aprendí mucho de los años anteriores, mi carrera tuvo muchos altibajos pero ahora estoy más consolidado, con más armas y también mejor físicamente. Y no es casualidad la regularidad de este año", dijo el jugador.

Más cómoda fue la victoria del veterano Trungelliti, de 36 años, contra el francés Kyrian Jacquet, por 6-4, 6-2 y 6-2, su primer triunfo en un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2021.

El argentino deberá ahora afrontar a un rival de talla, el ruso Karen Khachanov, favorito número 13, verdugo del francés Arthur Gea, invitado de la organización, por 6-3, 7-6 (3) y 6-0.

Una victoria que Trungelliti consideró "posible" si es capaz de usar el calor que se espera a su favor.

"Donde yo crecí el calor es excesivo, mucho más que el de aquí, entonces si el partido se alarga creo que mis opciones se incrementan", dijo.

"Tengo que intentar mantener un alto nivel durante la mayor cantidad de tiempo posible. Depende de cuánto corra, de la intensidad que se le dé al partido, de muchos factores que no serán solo el calor", agregó.

La argentina Solana Sierra, única argentina del cuadro femenino, consiguió su primera victoria en Roland Garros en su segunda participación en el Grand Slam parisiense, donde se impuso 6-0 y 7-6(4) a la británica Emma Raducanu, ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2021.

El paseo inicial en el primer set vino seguido de una segunda manga más disputada, en la que desperdició un servicio a su favor para apuntársela y tuvo que hacerlo en el juego de desempate.

La 68 del mundo se anotó 24 golpes ganadores contra una tenista que no ha logrado recuperar el gran momento de forma que le permitió ganar en Estados Unidos con solo 17 años.

Sierra se medirá por un puesto en tercera ronda contra la vencedora del duelo entre la italiana Jasmine Paolini, favorita, 13, finalista en París hace dos años, y la ucraniana Dayana Yastremska.