Etcheverry cae en su debut en París, Tirante y Trungelliti avanzan

Etcheverry, que partía con el cartel de favorito número 23, no pudo contra el portugués Nuno Borges, que se impuso por 6-3, 6-4, 6-2, en un partido en el que el argentino pareció corto de energía ante las duras condiciones meteorológicas, con temperaturas por encima de los 30 grados.

No tuvo un buen día el argentino ante un rival, 51 del mundo, que este año ya le había apeado de los torneos de Auckland y Barcelona y contra el que cometió 33 errores no forzados y solo se anotó doce golpes ganadores, la mitad de ellos con el servicio.

Tirante consiguió un trabajado triunfo ante el español Pablo Llamas, procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0, para conseguir su segunda clasificación para la segunda ronda en cuatro participaciones en París.

El argentino se asentó en su potente servicio, anotó 20 puntos directos de saque con un 83 % de porcentaje de primeros, que acabó por desarbolar a su rival.

Ahora tendrá que medirse contra otro español, Alejandro Davidovich, que firmó su décimo triunfo en Roland Garros, una victoria muy sufrida que se saldó a cinco sets contra el bosnio Damir Dzumhur, 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3.

Más cómoda fue la victoria del veterano Trungelliti, de 36 años, contra el francés Kyrian Jacquet, por 6-4, 6-2 y 6-2, su primer triunfo en un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2021.

El argentino deberá ahora afrontar a un rival de talla, el ruso Karen Khachanov, favorito número 13, verdugo del francés Arthur Gea, invitado de la organización, por 6-3, 7-6 (3) y 6-0.