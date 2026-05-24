La argentina Solana Sierra suma su primera victoria en Roland Garros

El paseo inicial en el primer set vino seguido de una segunda manga más disputada, en la que desperdició un servicio a su favor para apuntársela y tuvo que hacerlo en el juego de desempate.

La 68 del mundo se anotó 24 golpes ganadores contra una tenista que no ha logrado recuperar el gran momento de forma que le permitió ganar en Estados Unidos con solo 17 años.

Sierra se medirá por un puesto en tercera ronda contra la vencedora del duelo entre la italiana Jasmine Paolini, favorita, 13, finalista en París hace dos años, y la ucraniana Dayana Yastremska.