El argentino Navone: "Contra Mensik voy a tener que correr bastante"

"Va a ser una batalla, está todo muy parejo, va a ser un preclasificado (al cuadro principal) duro, es un gran jugador en polvo, como casi todos los checos, aunque el año pasado ganase un Masters 1.000 (Miami) en pista dura", declaró Navone, tras vencer este lunes sin demasiado brillo al estadounidense Jenson Brooksby (63 del mundo) en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4).

"Va a ser un partido duro, va a haber que correr bastante como estoy acostumbrado", adelantó el reciente finalista del torneo de Ginebra y vencedor en Bucarest en marzo de este año.

Precisamente el argentino contó el poco tiempo que tuvo para llegar a tiempo a esta primera ronda del Roland Garros, tras caer en la final el sábado ante el estadounidense Learner Tien.

"No logramos transporte para el sábado, así que nos tuvimos que levantar temprano el domingo, tres horitas de tren, llegar al hotel así medio rápido, venir a comer, entrenar y adaptarnos en poquito tiempo", relató.

Para el tenista sudamericano, no es la mejor adaptación para un grande, pero matizó que en Ginebra "hizo una final" y jugó "muy bien".

En su tercera participación en el Roland Garros, el tenista de 9 de julio busca mejorar la tercera ronda que logró en 2025. A Mensik aún no se ha enfrentado en el circuito.