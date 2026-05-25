Jódar: "Estoy experimentando"

"Estoy experimentando", dijo en un perfecto inglés el madrileño afincado en Virginia en una sala de prensa que rebosaba periodistas de todo el mundo, sinónimo de que su tenis no pasa desapercibido en la tierra batida francesa.

A sus 19 años, el de Leganés aprende lentamente y evita cargarse de presión: "No tengo prisa. Todavía tengo mucho que aprender en el circuito", confiesa el tenista que el año pasado disputaba torneos de segundo nivel y ahora, tras un salto meteórico, afronta su primer Grand Slam como cabeza de serie 27.

"Estoy intentando adaptarme de la mejor manera a estos cambios, cuando jugaba 'challengers' era diferente. Pero creo que lo estoy haciendo bien, me estoy sintiendo bien tanto dentro de la pista como en las cosas que tengo que hacer fuera", afirma.

Dentro fue un torbellino de tenis que fundió a un rival que apenas le arrancó cinco juegos y fuera empieza a desenvolverse con soltura, consciente de que toda la presión que acarrea un Grand Slam le terminará, tarde o temprano, pasando factura.

El tenista sigue al pie de la letra el consejo de su padre y entrenador, que le dijo que disfrutara de su debut en un grande, pero también que no se confiara, que a cinco sets los partidos pueden enredarse.

Por eso, pese a anotarse los dos primeros sets con relativa facilidad, mantuvo alta la concentración. "Estaba preparado para sufrir", aseguró, aunque en esta ocasión no tuvo que hacerlo.

El jugador se plantea su sonora irrupción en el circuito como un aprendizaje: "Eso me ayuda a desarrollarme como jugador pero también como persona. Aprendo mucho cuando disputo un torneo, cuando me preparo. Es fantástico poder tener estas sensaciones de competir en un Roland Garros".

Un torneo que hace soñar en España y que hace un año él, enrolado en competiciones menores en Estados Unidos, se conformaba con ver en la televisión: "Era otro capítulo de mi vida. Pero también aquello me hizo mejorar y ser mejor jugador hoy".

"Creo que he ganado en madurez. Vivir solo en Estados Unidos me ha permitido madurar, ser más autónomo, gestionar mejor las cosas y analizar mejor a los rivales. También a entrar en contacto con otras culturas. Es un nuevo capítulo de mi vida, una nueva vida. Creo que la manera en la que he abordado estos últimos meses me ha ayudado mucho, he madurado mucho en la universidad", aseguró.