25 de mayo de 2026 a la - 16:35
La colombiana Osorio gana a la 14º del mundo, la rusa Alexandrova, y pasa a segunda ronda
París, 25 may (EFE).- La colombiana Camila Osorio, número 86 del mundo, accedió a la segunda ronda de Roland Garros al derrotar este lunes en dos mangas (6-2 y 6-4) a la rusa Yekaterina Alexandrova (14 del mundo) y tendrá a la kazaja Yulia Putintseva (76º) como próxima rival.
La jugadora colombiana, de 24 años, logró así clasificarse para la segunda ronda del Roland Garros por cuarta vez en seis participaciones, instancia que también alcanzó en el Open de Australia (dos veces), Wimbledon (una vez) y US Open (dos). La mejor marca de la de Cúcuta en un grande fue una tercera ronda en 2021 en Wimbledon.