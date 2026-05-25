Tenis
25 de mayo de 2026 a la - 16:45

La mexicana Renata Zarazúa cede en primera ronda ante la rusa Diana Shnaider

Imagen sin descripción

París, 25 may (EFE).- La mexicana Renata Zarazúa, número 74 del mundo, cedió este lunes en la primera ronda ante la rusa Diana Shnaider (23º) y se despide del Roland Garros sin poder igualar su mejor marca en la arcilla parisina, una segunda ronda en 2020.

Por EFE

Zarazúa, de 28 años, cayó 6-4 y 6-1 en una hora y 24 minutos ante una rival más entonada y en medio de un sofocante calor.

Esta era la cuarta participación de la mexicana en el Roland Garros, donde cayó en 2024 y 2025 en la primera ronda.

La jugadora, sobrina de Vicente Zarazúa -considerado uno de los mejores tenistas mexicanos de la historia-, había firmado un hito en 2020, cuando se convirtió en la primera mexicana en participar en Roland Garros desde Angélica Gavaldón en 1995.

En los otros grandes que ha participado, Zarazúa cuenta, como logros, con una segunda fase en el Open de Australia (2025), una en Wimbledon (2025) y dos en el US Open (2024 y 2025).