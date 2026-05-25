Quevedo roza el top-100

"Estoy viviendo cosas muy nuevas", afirma la tenista de 20 años tras derrotar a la francesa Leolia Jeanjean, 122, invitada por los organizadores, 7-6(5 y 7-6(2) en el cuadro final de Roland Garros al que accedió a través de la fase previa.

Tras haber comenzado a competir por Estados Unidos, se instaló hace tres años en España, el país de su padre, y este año llegó a participar en la Copa Billy Jeane King.

"Quiero disfrutar todo esto. Hoy ha sido excitante entrar en una pista grande, que al final estaba llena y contra una rival con mucha experiencia", señaló.

Instalada en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, ha dado un impulso a su carrera y se siente bien como española. "Siempre he admirado mucho a Rafa Nadal, es un referente para mi, mi padre es español y cuando veníamos el fútbol animábamos a España. Aunque con mi familia hablo inglés, cuando iba de vacaciones a Canarias (la tierra de origen de su padre) hablaba español y una parte de mi siempre ha sido española", asegura.

El deporte forma parte de su familia. Su padre jugaba al golf y eso motivó que se mudara a Florida, mientras que algunos de sus tíos también practicaban ese deporte y ella el tenis, que fue el que finalmente atrapó a Kaitlin.

"Estoy muy orgullosa de representar a España", asegura Quevedo, que no rechaza algún día poder liderar al equipo español femenino de tenis, aunque reconoce que todavía tiene a varias compañeras por delante.

Por el momento, en Roland Garros tendrá que afrontar a una veterana del circuito, la ucraniana Elina Svitolina, séptima favorita, que vuelve a recuperar su mejor estado de forma y que a sus 32 años acaba de ganar el pasado torneo de Roma, el primero que conquista desde que en 2022 fue madre junto a su pareja, el también tenista Gael Monfils.

"Es una jugadora increíble, una leyenda que viene jugando muy bien. Creo que nos tocará una pista más grande, así que voy a intentar disfrutarlo. Tengo muchas ganas de que llegue ese partido", comentó.