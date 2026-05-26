Carlos Alcaraz admite la “frustración” por su lesión y confía en volver fuerte

Pese a ello, ha asegurado que confía en que este periodo de inactividad tendrá una recompensa positiva cuando pueda regresar a las pistas.

Alcaraz ha realizado estas declaraciones durante el acto central del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, celebrado en Murcia y presidido por el rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

El tenista ha participado como invitado inspirador ante cerca de 1.700 jóvenes asistentes.

Durante su intervención, el campeón de Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos ha animado a los jóvenes a “pensar en grande, soñar en grande y disfrutar del camino” hacia sus objetivos. También defendió la importancia de la paciencia y de aprender de los errores como parte esencial del éxito.

El murciano ha explicado que esta pausa forzada también le está permitiendo valorar más las pequeñas cosas del día a día y recordó la importancia del apoyo de su familia para mantener los pies en la tierra más allá del tenis.