Tenis
26 de mayo de 2026 a la - 10:35

Facundo Díaz gana al chino Zhang y ya son 7 los argentinos en segunda ronda

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París, 26 may (EFE).- Facundo Díaz, 115 º del mundo y procedente de la fase clasificatoria, ganó con claridad a su oponente chino, Zhizhen Zhang (224º), y se clasificó a la segunda ronda del Roland Garros, donde ya hay otros seis argentinos (5 en masculino y 1 femenino).

Por EFE

Díaz, de 25 años, venció 6-1, 6-4 y 6-3 en una hora y 42 minutos y logra su primera segunda fase en su segunda participación en la arcilla parisina.

El tenista de Buenos Aires se une en segunda ronda a Francisco Cerundolo, la mejor raqueta argentina tras la eliminación el domingo de Tomás Martín Etcheverry; Mariano Navone; Camilo Ugo Carabelli; Thiago Tirante; Marco Trungelliti; y Solana Sierra, esta última del cuadro femenino.

Esta misma tarde, puede aumentar la presencia argentina, pues juegan Juan Manuel Cerundolo (56º) contra el británico Jacob Fearnley (125º); el duelo fraticida entre Sebastián Baez (64º) y Román Andrés Burruchaga (68º); y Francisco Comesaña (102º) ante el estadounidense Ethan Quinn (50º).