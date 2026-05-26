Facundo Díaz gana al chino Zhang y ya son 7 los argentinos en segunda ronda

Díaz, de 25 años, venció 6-1, 6-4 y 6-3 en una hora y 42 minutos y logra su primera segunda fase en su segunda participación en la arcilla parisina.
El tenista de Buenos Aires se une en segunda ronda a Francisco Cerundolo, la mejor raqueta argentina tras la eliminación el domingo de Tomás Martín Etcheverry; Mariano Navone; Camilo Ugo Carabelli; Thiago Tirante; Marco Trungelliti; y Solana Sierra, esta última del cuadro femenino.
Esta misma tarde, puede aumentar la presencia argentina, pues juegan Juan Manuel Cerundolo (56º) contra el británico Jacob Fearnley (125º); el duelo fraticida entre Sebastián Baez (64º) y Román Andrés Burruchaga (68º); y Francisco Comesaña (102º) ante el estadounidense Ethan Quinn (50º).