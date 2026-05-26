La hazaña del otro Burruchaga

El tenista argentino, de 24 años, dio un paso de gigante en su carrera al conquistar sobre la tierra batida de París su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam, sellando su boleto a la segunda ronda de Roland Garros.

"El más alto nivel siempre te exige un poco más. Tenés que estar un poco más alerta, más agresivo, sobre todo con tus tiros. Y me parece que, poco a poco, eso lo fui aprendiendo, sobre todo con las primeras bolas", explicó a la prensa Burruchaga (68º del mundo).

El tenista se clasificó a la segunda ronda del Roland Garros tras el abandono de su compatriota Sebastián Báez (64º) en el cuarto set con un 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0 favorable a Burruchaga. Baéz se retiró por problemas en la rodilla.

"Lamentablemente fue contra un argentino y, al parecer, estaba medio jodido de la rodilla por lo que leí, así que deseo a Seba una pronta recuperación. En general, viene siendo un año muy bueno, me siento jugando bastante bien, capaz, aunque con algunos altibajos todavía", comentó.

Román Burruchaga jugó hoy su segundo partido en un cuadro principal de un Grand Slam, después de haber debutado en Roland Garros en 2024, cuando fue eliminado en primera ronda.

En este 2026, ha registrado 6 victorias y otras tantas derrotas y tiene como hito la final en tierra batida que hizo en el ATP-250 de Houston el pasado abril ante el estadounidense Tommy Paul, perdida en tres sets y tras desperdiciar hasta tres puntos de partido.

"Me quedó un sabor medio amargo (...) pero son cosas que pueden pasar en el tenis, en el deporte, no queda otra que seguir", reconoció.

La evocación de su padre Jorge, autor del gol decisivo ante Alemania en 1986 que dio el segundo mundial a Argentina, era inevitable.

"Agarré el celular y ya me mandó un mensajito, estaba muy contento, la verdad, me felicitó, me dijo que lo vio ahí en casa con la familia (...) no hablé todavía con él por teléfono", contó.

Para seguir haciendo historia, 'Burru' espera a su rival, que saldrá del choque entre el canadiense Félix Auger-Aliassime (sexto del mundo) y el alemán Daniel Altmaier (57º).

"La idea es seguir jugando esta calidad de partido contra los mejores jugadores, eso siempre te hace llevar un poco el nivel", incidió.

El tenista de Buenos Aires se une en segunda ronda a una nutrida representación argentina: Facundo Díaz; Francisco Cerundolo; Mariano Navone; Camilo Ugo Carabelli; Thiago Tirante; Marco Trungelliti; y Solana Sierra, esta última del cuadro femenino.