Sinner, potencia 30

Poca historia tuvo el debut del transalpino, finalista de la pasada edición, en un torneo en el que aspira a sumar el único grande que le falta y en ausencia del español Carlos Alcaraz, vencedor de las dos últimas ediciones, aparece como el gran favorito para conseguirlo.

Su siguiente rival será el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que derrotó al británico Jacob Fearnley, 6-2, 7-6(0) y 7-6(7), al que Sinner ya derrotó en Wimbledon en 2023 en primera ronda.

El partido de Sinner fue programado en la sesión nocturna, lo que permitió al tenista procedente de la falda alpina italiana escapar a las duras condiciones climáticas de París, que está viviendo el mayo más caluroso, con temperaturas por encima de los 30 grados.

Unas condiciones que está previsto que prosigan toda la semana, lo que obligará al número 1 del mundo a adaptarse a jugar con calor.

El italiano parece imparable esta temporada, con 30 victorias consecutivas, cinco torneos de camino y ninguna derrota sobre arcilla, la que antes parecía su superficie más vulnerable y donde ya encadena 18 triunfos.

Sinner, que llama insistentemente a las puertas del exclusivo grupo de los jugadores que tienen todos los Grand Slam. Sería el séptimo en lograrlo y a sus 24 años, uno de los más jóvenes, igualado con Rafa Nadal y solo superado por Alcaraz, que lo hizo con 22.

A la esperada victoria de Sinner se sumó la de la también número 1, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en un cuadro femenino en el que también avanzó la estadounidense Coco Gauff, defensora del título, pero donde perdió su compatriota Jessica Pegula, quinta cabeza de serie.

En el cuadro masculino, sudó para ganar el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto favorito, que tuvo que batallar cinco sets, que se resolvieron en un super-tie break, para deshacerse del alemán Daniel Altmaier, 4-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-6(7), en un partido que duró cuatro horas y 16 y que acabó más tarde que la sesión nocturna.

Le queda un poco para encontrar su mejor versión al canadiense, que estuvo contra las cuerdas en el quinto, en el que Altmaier, octavofinalista del pasado año, llegó a colocarse con una ventaja de 4-1 y servicio, pero que no supo rematar el duelo.

Auger-Aliassime, que ha alcanzado dos veces los octavos, pero que en las otras cuatro que había participado en París cayó en primera ronda, se medirá ahora frente al argentino Román Andrés Burruchaga, 68 del ránking, que firmó su primera victoria en un grande contra su compatriota Sebastián Baez, que tuvo que retirarse con problemas de rodilla.

Para el ruso Daniil Medvedev París sigue siendo tierra hostil. Por séptima vez en su carrera el moscovita cayó en primera ronda, derrotado por el australiano Adam Walton, 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4, que se medirá contra el estadounidense Zachary Svajda, verdugo del australiano Alexei Popyrin, 3-6, 6-3, 7-6(3) y 7-5.

Sabalenka pasó por encima de la española Jessica Bouzas, 6-4 y 6-2 en la pista central donde el año pasado perdió la final contra Gauff y se medirá por un puesto en tercera ronda contra la francesa Elsa Jacquemot, 67 del mundo, que venció a la checa Linda Fruhvirtova, procedente de la previa, 6-4 y 6-3.

Gauff tampoco tuvo problemas para superar su estreno ante su compatriota Taylor Townsend, 6-4 y 6-0 y ahora afrontará a la egipcia Mayar Sherif, 129 del ránking y procedente de la fase previa, que se impuso a la húngara Dalma Galfi, 7-5 y 6-4.

Descalabro de Pegula a las primeras de cambio, donde se estrelló contra la australiana Kimberly Birrell, 83 del mundo, 1-6, 6-3 y 6-3, para desafiar a la ucraniana Oleksandra Oliynykova, 65 del mundo, que derrotó a la rusa Elena Pridankina, procedente de la previa, 6-1 y 6-2.