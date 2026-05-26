26 de mayo de 2026 a la - 08:20
Tabilo arrolla al polaco Majchrzak y pasa a la segunda ronda de Roland Garros
París, 26 may (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, 36º del mundo, arrolló este martes al polaco Kamil Majchrzak (78), por 6-1, 6-3 y 6-4, y selló su pase a la segunda ronda de Roland Garros, en la que se medirá al vencedor entre el monegasco Valentin Vacherot (19º del mundo) y el francés Thomas Faurel (de la fase clasificatoria).
El finalista del torneo de Rio de este año solventó el encuentro, desde la pista 8 y bajo un sol a plomo, en 1 hora y 53 minutos, apoyado por un buen puñado de hinchas chilenos.
Tabilo, de 28 años, iguala, en su tercera participación en la arcilla parisina, la segunda ronda que hizo en 2025.