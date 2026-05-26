Tabilo arrolla al polaco Majchrzak y pasa a la segunda ronda de Roland Garros

París, 26 may (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, 36º del mundo, arrolló este martes al polaco Kamil Majchrzak (78), por 6-1, 6-3 y 6-4, y selló su pase a la segunda ronda de Roland Garros, en la que se medirá al vencedor entre el monegasco Valentin Vacherot (19º del mundo) y el francés Thomas Faurel (de la fase clasificatoria).