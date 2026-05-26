Tabilo, satisfecho con la ola de calor en París y con su forma física

"Siempre me ha ayudado el calor, nunca me ha afectado mucho, es algo a lo que me he podido adaptar bastante bien y creo que también lo he demostrado un poco hoy", declaró a la prensa el tenista zurdo, quien, en su tercera participación en la arcilla parisina, iguala la segunda ronda que hizo en 2025. Su próximo rival será el monegasco Valentin Vacherot (19º del mundo).

El tenista recordó que, durante la gira sudamericana de este año, hizo, como en París en este momento, "mucho calor". "En Buenos Aires fue duro y en Rio también fue durísimo".

"Me siento muy bien físicamente, algo que no sucedía desde hace un año, asó que estoy muy feliz por eso, quiero hacerlo lo mejor posible", agregó el finalista del torneo de Rio de este año, también satisfecho por la calidad de su saque.

Tabilo contó cómo ha ido gestionando la preparación de un grande. "He pasado por todas las etapas: antes no miraba nada el cuadro y ahora sí que veo mucho cuadro, sé que con quién me toca, con quién podría tocar, pero tampoco estoy tan obsesivo con eso. Me gusta tomármelo partido a partido".