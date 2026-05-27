Davidovich, ruptura abrupta con su entrenador, el argentino Mariano Puerta

"Tras el partido del domingo fuimos a cenar y me fui a relajarme. Él dijo que se sentía mal y se fue al hotel, todo parecía normal, no había pasado nada. Y por la tarde, dos o tres horas después, me envió un mensaje en el que decía que no quería continuar conmigo", aseguró Davidovich.

"Tomó un vuelo y se fue a Miami sin decirnos ni una palabra. Después me he enterado de que ya lo había hecho en el pasado con otros dos o tres jugadores", aseguró el español, cabeza de serie 21, poco después de haber sido eliminado por el argentino Thiago Tirante.

El rumor de la ruptura había comenzado a correr en el torneo, después de que la televisión pública francesa lo desvelara en una retransmisión a través de internet.

A diferencia de lo que dijeron en esa cadena, Davidovich indicó que no hubo ninguna pelea entre ellos y señaló no tener ninguna explicación de los motivos que llevaron a Puerta a tomar la decisión de romper su relación.

"Es adulto para tomar sus propias decisiones. No sé si voy a responder a su mensaje, pero como persona, ha fallado a todo el equipo", indicó el español, que añadió: "Pensaba que era una buena persona".

"Si actúa así con 40 y tantos años... No le deseo mal. Era una buena persona hasta que ha roto conmigo", dijo el tenista, que dudó de que después de esta espantada vaya a encontrar en el circuito otros tenistas para entrenar.

Davidovich señaló que le sorprendió mucho la actitud de Mariano Puerta: "Teníamos una relación muy buena, no había pasado nada nunca, ni una tensión. Ahora, hasta a mi mujer le ha bloqueado el teléfono y a mi también".

El español reconoció que esa situación le influyó en el partido contra Tirante: "No soy de piedra y aunque he tenido dos días para digerirlo, seguramente haya afectado inconscientemente".

Pero recordó que no venía con la mejor preparación para afrontar Roland Garros, sin el suficiente físico para aguantar partidos a cinco sets, aunque en su debut en el torneo ganó uno ante el bosnio Damir Dzumhur.

"No he tenido la preparación suficiente para venir a Roland Garros en las mejores condiciones. Sabía que físicamente no estaba en mi mejor momento", aseguró el que era el español con mejor ránking en el torneo.

Davidovich aseguró que la próxima temporada empezará a trabajar con Pepo Clavet, tal y como tenían pensado, para preparar la gira sobre hierba: "Tenemos dos semanas de entrenamiento para hacer una pequeña pretemporada y veremos si encaja bien disputar el torneo de Stuttgart".