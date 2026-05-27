Jódar: "He aprendido mucho a gestionar momentos difíciles"

"Este año me lo tomo para aprender, no voy a ganar todos los partidos, soy consciente de que va a haber derrotas, pero voy a aprender de ellas. Hoy creo que he aprendido mucho a saber gestionar momentos difíciles. Soy nuevo en este circuito y tengo que aprender", aseguró.

"Partidos como este me van a dar madurez y experiencia para los siguientes torneos que tenga que jugar a cinco sets. Incluso en este torneo, si se da otra vez esta situación, no digo que sea ya un experto, pero creo que sabré un poco más", comentó.

Jódar indicó que "las condiciones del día eran difíciles", por las elevadas temperaturas que se están viviendo en París, lo que hacía que la pista estuviera muy seca y la bola fuera muy rápida, "lo que sumado al rival lo puso difícil", dijo el español que se dejó un set camino de la tercera ronda contra el australiano James Duckworth, 6-1, 6-7(5), 6-4 y 7-5.

"Era un partido que había que sacar adelante y lo he hecho. En los partidos en los que hay que sufrir he demostrado que también puedo ganar", agregó, satisfecho, el español, que ahora se medirá contra el estadounidense Alex Michelsen, 42 del mundo.

Jódar valoró su buen juego, pero también su capacidad de no ponerse nervioso, pese a que desperdició muchas bolas de rotura.

El madrileño restó importancia a los problemas físicos por los que fue atendido durante el duelo y también a la sanción que le impuso el árbitro por haber superado el tiempo en el vestuario tras el segundo set.