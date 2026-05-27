Solana Sierra y su tercera ronda ante Cirstea: "concentrarme en lo que puedo controlar"

"Tengo que enfocarme en mí, en lo que vengo haciendo bien e ir concentrándome en lo que puedo controlar", manifestó Sierra. La argentina ha perdido la única vez que se midió a la rumana, en el US Open de 2025.

Sobre su victoria ante Paolini, Sierra señaló que estaba "un poco más nerviosa al principio".

"Creo que se notaba un poco en mis golpes. Creo que sentía que eran más errores míos que lo que estaba haciendo ella. Estuve bien en mantenerme positiva y al final me fui soltando un poco más", comentó.

La sudamericana, si gana en tercera ronda, igualará su mejor participación en un Grand Slam, los octavos de final de Wimbledon en 2025.