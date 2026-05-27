Tirante doblega a Davidovich

Tirante, de 25 años, número 60 del mundo, que no estaba logrando buenos resultados en la tierra batida, se ha revelado en esta edición de la de París, clasificándose por vez primera para una tercera ronda de un Grand Slam.

El de La Plata, el primero de los diez argentinos todavía supervivientes en el cuadro que accede a tercera ronda, se medirá por un puesto en octavos contra el vencedor del duelo entre el español Pablo Carreño y el australiano Thanasi Kokkinakis.

Otros cuatro compatriotas pueden lograrlo este miércoles, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelleti, Mariano Navone y Solana Sierra.

España pierde una de sus principales bazas en esta edición, marcada por la ausencia del número 2 del mundo y ganador de las dos últimas ediciones, Carlos Alcaraz, lesionado.

Davidovich, que no estaba completando una buena gira sobre tierra batida, ya tubo que batallar durante cinco sets para superar en primera ronda al bosnio Damir Dzumhur y al término de ese duelo aseguró que sus sensaciones no habían sido las mejores.

Su eliminación deja al joven Rafael Jódar, de 19 años y favorito 27, como la principal baza hispana en Roland Garros. El madrileño se medirá este miércoles con el australiano James Duckworth, 82 del mundo.

Además de Carreño, España cuenta con dos representantes en el cuadro femenino, las debutantes Kaitlin Quevedo y Marina Bassols, ambas procedentes de la fase previa y que superaron la primera ronda tras ganar su primer partido en un Grand Slam.

Quevedo jugará contra la ucraniana Elina Svitolina, séptima favorita y reciente ganadora en Roma, y Bassols ante la rusa Mirra Andreeva, octava cabeza de serie.