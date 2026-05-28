El bebé de Ipanema y el titán de Belgrado: 20 años que confluyen en Roland Garros

Este viernes, los dos cruzan sus caminos en la Philippe Chatrier en la tercera ronda de Roland Garros, dos décadas después.

"Voy a jugar contra un tipo 20 años mayor que yo, más experimentado y con más bagaje. Toca aprovechar el momento, disfrutar de lo que él hace de forma diferente, intentar dar lo mejor de nosotros y exprimir al máximo el partido", comentó Fonseca, nada más ganar el miércoles al croata Dino Prižmić.

Lo hizo firmando una auténtica heroicidad en la pista 14, donde levantó un partido que parecía perdido para terminar sellando una espectacular remontada ante su oponente por 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2 tras casi cuatro horas de desgaste físico y mental.

Las comparaciones entre el jovencísimo Djoko y el actual Fonseca son irresistibles.

El brasileño, la mayor irrupción tenística en su país desde Gustavo Kuerten (triple campeón de Roland Garros, 1997, 2000 y 2001), ya tiene dos títulos ATP con menos de 19 años, el de Basilea y Buenos Aires, cosechados en 2025. Hoy es vigésimo cuarto del mundo gracias a su tenis agresivo y de alta velocidad.

A los 18 años y 10 meses que tiene ahora el brasileño, el serbio no había estrenado su palmarés ATP. Lo hizo cuando tenía 19 años y 2 meses en el torneo de Amersfoort (Países Bajos), el 23 de julio de 2006.

En los Grand Slams a edades semejantes, 'Nole' sí que tuvo mejores resultados que Fonseca. Hace 20 años, en 2006, hizo cuartos de final en Roland Garros. Cayó ante Rafa Nadal por retirada. También logró unos octavos ese mismo año en la hierba Wimbledon.

Fonseca logró colarse en dos terceras rondas, la de Roland Garros y Wimbledon de 2025.

En la rueda de prensa de anoche, el carioca mostró su admiración a Djokovic, sobre todo en la parte mental.

"Uno de los factores principales para llegar a lo más alto es el cómo lidiar con la presión, con las expectativas y con ciertos momentos importantes dentro del partido (...) Todo se reduce a una cuestión de mentalidad", resumió.

Ante el monstruo en activo del tenis mundial —101 títulos, 24 de ellos Grand Slam—, Fonseca se muestra cauto, aunque sabe que, en la tierra batida, tendrá sus chances.

"Ojalá pueda hacerlo muy bien. Por supuesto, al entrar a la pista le voy a respetar, pero intentaré dar lo mejor de mí y ganar el partido", advirtió.