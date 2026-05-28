Fran Cerúndolo defiende "el mérito" de su hermano Juanma, que ganó a un Sinner lesionado

"Por suerte pudo darle la vuelta, no era fácil (...) cuando ves a tu rival con calambres hay muchos jugadores que se quedan esperando, te pones más nervioso y juegas corto. Entonces también un poco de mérito tuvo por el hecho de seguir jugando y haciendo su tenis más allá de cómo se sentía Sinner", indicó Fran Cerúndolo (26º del mundo), al defender a su hermano Juan Manuel (56º).

Sinner no supo exactamente atribuir de dónde venían los problemas físicos, pero los desvinculó al calor.

La mejor raqueta argentina, quien en este torneo se medirá en tercera ronda al estadounidense Zachary Svajda (85º) al ganar este jueves al francés Hugo Gaston, contó que dio algunos consejos a su hermano Juanma antes del encuentro.

"Le dije que se animase, que más allá de que él es el número 1 del mundo, iba a tener una oportunidad y que no saliese a esperar, que saliese a jugar su partido e intentar ganar porque es una oportunidad única jugar ante el número 1 del mundo en una cancha de Roland Garros, aunque (Sinner) llegase casi invicto", desveló.

De momento, en la tercera ronda, ya figuran cuatro argentinos: Thiago Tirante, que se mide al español Pablo Carreño; Solana Sierra, esta última del cuadro femenino y cuya rival es la rumana Sorana Cirstea; y los hermanos Cerúndolo.