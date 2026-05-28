28 de mayo de 2026 a la - 11:35
Francisco Cerúndolo se une a su hermano Juanma en la tercera ronda de Roland Garros
París, 28 may (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 26 del mundo, se unió a su hermano Juan Manuel, que tumbó al número 1 mundial Jannik Sinner, en la tercera ronda de Roland Garros al ganar con claridad al francés Hugo Gaston (118º del mundo) por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 en dos horas y 46 minutos.
La mejor raqueta argentina en este torneo se medirá en tercera ronda al estadounidense Zachary Svajda (85º).
De momento, en esa ronda, ya figuran cuatro argentinos: Thiago Tirante, que se mide al español Pablo Carreño; Solana Sierra, esta última del cuadro femenino y cuya rival es la rumana Sorana Cirstea; y los hermanos Cerúndolo.