Landaluce, remontada a tercera ronda

En su segunda participación en un Grand Slam, Landaluce, que no había ganado ningún partido a esta escala, encadenó su segundo triunfo a cinco sets, tras haber superado en la primera ronda al boliviano Juan Carlos Prado Angelo, otro debutante en la tierra batida de París.
El jugador español batalló esta vez 3 horas y 44 minutos, después de haber pasado en la pista 4 y media en su primer duelo.
Landaluce prosigue su buen momento, evidenciado en los cuartos de final del pasado torneo de Roma, la misma ronda a la que llegó, sobre pista rápida, en Miami.
Se convierte en el tercer español clasificado para tercera ronda, a la que la víspera habían sacado billete Rafa Jódar y Pablo Carreño.