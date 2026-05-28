Landaluce, remontada a tercera ronda

París, 27 may (EFE).- El español Martín Landaluce estará en la tercera ronda de Roland Garros, tras haber dado la vuelta al duelo contra el checo Vit Kopriva, 1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0 y se medirá contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo, verdugo del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.