Tenis
28 de mayo de 2026 a la - 13:15

Landaluce, remontada a tercera ronda

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París, 27 may (EFE).- El español Martín Landaluce estará en la tercera ronda de Roland Garros, tras haber dado la vuelta al duelo contra el checo Vit Kopriva, 1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0 y se medirá contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo, verdugo del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Por EFE

En su segunda participación en un Grand Slam, Landaluce, que no había ganado ningún partido a esta escala, encadenó su segundo triunfo a cinco sets, tras haber superado en la primera ronda al boliviano Juan Carlos Prado Angelo, otro debutante en la tierra batida de París.

El jugador español batalló esta vez 3 horas y 44 minutos, después de haber pasado en la pista 4 y media en su primer duelo.

Landaluce prosigue su buen momento, evidenciado en los cuartos de final del pasado torneo de Roma, la misma ronda a la que llegó, sobre pista rápida, en Miami.

Se convierte en el tercer español clasificado para tercera ronda, a la que la víspera habían sacado billete Rafa Jódar y Pablo Carreño.