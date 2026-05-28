Serena Williams planea volver a jugar en Queen's

Según varios medios británicos, la ganadora de 23 Grand Slams está en conversaciones con el torneo londinense para disputar la modalidad de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko. Las mismas fuentes señalan que también ha pedido una invitación para Berlín y otra para Wimbledon, donde ganó siete títulos en individuales y otros siete en dobles.

La tenista de 44 años se retiró hace cuatro años tras la disputa del US Open aunque nunca lo hizo oficial. Hace escasos meses volvió a apuntarse en el sistema antidopaje y desde el pasado 22 de febrero puede volver a competir.

Junto a su hermana Venus, que aún sigue en activo, ganó 14 Grand Slams en dobles y dos medallas de oro olímpicas.

El torneo femenino de Queen's se disputará del 8 al 14 de junio y aún dispone de dos invitaciones para la competición de dobles, que normalmente están destinadas a tenistas británicas, pero Wimbledon podría hacer una excepción debido al estatus de Serena, una de las mejores tenistas de la historia.