Tenis
28 de mayo de 2026 a la - 12:10

Serena Williams planea volver a jugar en Queen's

Imagen sin descripción

Londres, 28 may (EFE).- La estadounidense Serena Williams planea volver al tenis en el torneo de dobles de Queen's cuatro años después de su retirada.

Por EFE

Según varios medios británicos, la ganadora de 23 Grand Slams está en conversaciones con el torneo londinense para disputar la modalidad de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko. Las mismas fuentes señalan que también ha pedido una invitación para Berlín y otra para Wimbledon, donde ganó siete títulos en individuales y otros siete en dobles.

La tenista de 44 años se retiró hace cuatro años tras la disputa del US Open aunque nunca lo hizo oficial. Hace escasos meses volvió a apuntarse en el sistema antidopaje y desde el pasado 22 de febrero puede volver a competir.

Junto a su hermana Venus, que aún sigue en activo, ganó 14 Grand Slams en dobles y dos medallas de oro olímpicas.

El torneo femenino de Queen's se disputará del 8 al 14 de junio y aún dispone de dos invitaciones para la competición de dobles, que normalmente están destinadas a tenistas británicas, pero Wimbledon podría hacer una excepción debido al estatus de Serena, una de las mejores tenistas de la historia.