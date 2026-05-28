Shelton cae en segunda ronda ante el belga Collignon

En su primer año en el torneo parisiense, el belga iguala su mejor actuación en un Grand Slam, que firmó en el Abierto de Estados Unidos del año pasado, pero lo hace firmando un triunfo de prestigio, la segunda vez en su carrera que derrota a un top-10.

Shelton no podrá aprovechar que en su parte del cuadro cayó el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, y se quedó a las puertas de la tercera ronda que había alcanzado en las dos últimas ediciones.

Collignon se medirá al vencedor del duelo entre el italiano Marion Arnaldi y el griego Stefanos Tsitsipas.