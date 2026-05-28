Sinner desvincula al calor de su debacle en París

"Hoy no encontraba ninguna energía", dijo el número 1 del mundo tras caer frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en la segunda ronda de un torneo en el que era el indiscutible favorito.

Sinner afirmó que durante la primera parte del duelo jugó bien pese a no encontrarse en su mejor forma, señaló que trató de jugar puntos cortos y que tuvo bastante eficacia hasta que la situación se deterioró.

"Hacía calor, pero no un calor insoportable. Creo que se podía jugar bastante bien. En realidad, no fue culpa del calor ni del clima. Simplemente fui yo hoy, son cosas que pasan", señaló el número 1 del mundo, que vio como se rompía una racha de 30 victorias consecutivas.

Sinner aseguró que no conoce los motivos reales por los que tuvo ese bajó físico y aludió al poco tiempo de recuperación antes de llegar a París y a que pasó una mala noche.

"En un Grand Slam siempre tienes un par de días en los que no estás en tu mejor momento. Hoy fue uno de esos", dijo.

Tampoco vio relación en lo que le sucedió en este partido y otras ocasiones en las que también atravesó problemas físicos.

"En Shanghái la humedad era altísima y en Australia hacía muchísimo calor. En pista dura eso se siente más. Aquí se estaba bien, no era como si me estuviera muriendo de calor. Hoy fue un escenario completamente diferente", dijo.

Sinner reconoció que "es difícil de aceptar" que se pierda un partido que estaba a punto de cerrar, pero trató de ver el lado positivo: "Ahora tengo mucho tiempo para recuperarme antes de Wimbledon", dijo el italiano que dijo que posiblemente no juegue ningún torneo antes del Gran Slam sobre hierba porque necesita "recuperar física y mentalmente".

"Ahora tengo que procesar lo que ha pasado aquí y buscarle el lado positivo para poder afrontar el resto de la temporada. Todavía quedan muchos torneos este año", señaló el italiano, que consideró "muy positiva" la gira de tierra en la que ha ganado los tres Masters 1.000, Montecarlo, Madrid y Roma.