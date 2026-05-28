Tabilo pasa a tercera ronda tras la retirada de Vacherot por lesión

La organización indicó que el jugador del Principado, que partía como decimosexto cabeza de serie, se ha visto obligado a renunciar por una lesión en el pie izquierdo.

Tabilo, de 28 años, debía afrontar a Vacherot, ganador del último Masters 1000 de Shanghái, en el tercer turno de la pista 13.

El chileno, que ya disputó la tercera ronda de Wimbledon en 2024, se medirá por un puesto en octavos, que sería su mejor clasificación en un 'grande', contra el ganador del duelo entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, de 22 años, y la joven promesa francesa Moïse Kouame, de 17.