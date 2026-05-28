Vallejo roza la remontada ante la promesa francesa Kouame

Tras haber perdido los dos primeros sets, el de Asunción, 71 del mundo a sus 22 años, forzó un quinto, en el que se colocó 5-2 por delante. Pero cuando servía para ganar, cedió su saque ante un prometedor rival, 318 del ránking, invitado por los organizadores, que puso en la pista golpes de gran calidad para forzar el 'super-tie break'.

En un ambiente muy hostil, en la pista Suzanne Lenglen, la segunda más importante del complejo, Vallejo supo sobrevivir y aferrarse al duelo ante un rival que está levantando muchas expectativas en el país, que desde hace 43 años no ve a un compatriota ganar el cuadro individual masculino.

Kouané se colocó 6-1 en el juego de desempate, pero la reacción del paraguayo fue fulgurante, con cinco puntos a su favor. Vallejo llegó incluso a colocarse 8-7 por encima, pero en esos momentos el francés demostró una gran calidad, inusual para su juventud, que le condujo a la victoria.

Con este triunfo, el francés se convierte en el quinto tenista más joven que alcanza la tercera ronda en Roland Garros, el más joven en hacerlo en un Grand Slam desde el español Rafa Nadal en el Wimbledon de 2003.

Vallejo se va de París habiendo superado una ronda en su debut en un Grand Slam, después de que en su partido inicial el británico Cameron Norrie tuviera que retirarse.

Deja su huella en un torneo en el que han brillado compatriotas como Víctor Pecci, Ramón Delgado y Rossana de los Ríos. De hecho, optaba a convertirse en el primer paraguayo en la tercera ronda de un Grand Slam desde Delgado en el Abierto de Estados Unidos de 2002.

Antiguo número 1 de la categoría júnior, Delgado se convirtió en marzo pasado en el tercer paraguayo que ingresaba en el top cien (tras Francisco González, Pecci y Delgado), ha ganado esta temporada los torneos de Itajai y Concepción y alcanzó la final de Brasilia y, más recientemente la de Valencia, que perdió el pasado fin de semana contra el serbio Miomir Kecmanovic en tres sets.

Pero fue la tercera ronda que alcanzó en el Masters 1000 de Madrid lo que le impulsó en el 'ranking'.

Admirador del británico Andy Murray, su buena racha de resultados le están haciendo ganar confianza y aprende a manejar las situaciones difíciles que se le presentan en los partidos, muchas de ellas nuevas para él.

Vallejo quiere dar un impulso al tenis de su país y convertir sus éxitos en un acicate para que se propague su práctica.

Se inscribe en la saga abierta por Pecci, que en 1979 alcanzó la final de Roland Garros, dejando en el camino a figuras como Guillermo Vilas o Jimmy Connors, pero no pudo evitar que el sueco Björn Borg sumara su cuarta Copa de los Mosqueteros.

Dos años más tarde el de Bicentenario volvió a brillar en la capital francesa donde alcanzó las semifinales.

Hubo que esperar 17 años para que Delgado diera la campanada doblegando al estadounidense Pete Sampras en su camino hasta los octavos de final, la misma ronda a la que en 2000 llegó Rossana de los Ríos, que en 1992 se había proclamado campeona del torneo en la categoría júnior, lo que le aupó al número 1 del mundo.

Diecisiete años después fue el turno de Verónica Cepede regresó a los octavos de París.

En 2012 Monserrat González fue subcampeona del dobles júnior junto con la brasileña Beatriz Haddad.