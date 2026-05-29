Ruud remonta hacia los octavos y le espera Fonseca

El jugador que más partidos ha ganado sobre arcilla en lo que va de década dejó una prueba más de obstinación en su duelo contra un Paul que fue de menos a más y que vio cómo perdía una ventaja de dos sets y se quedó a las puertas de su victoria número 50 en Grand Slam.

Ruud disputará los octavos de final por cuarta vez en París, donde además de sus dos finales fue semifinalista en 2024. El año pasado cayó en segunda ronda.

Fue el segundo duelo del noruego a cinco sets esta edición, tras el debut contra el ruso Roman Safiullin, que estuvo a punto de remontarle los dos primeros.

El escandinavo ha ganado 146 partidos y 18 finales y conquistado 12 títulos sobre tierra batida desde 2020.

Se medirá a un Fonseca que también remontó dos sets, en su caso al serbio Novak Djokovic (4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5).