Tabilo: "Es un sueño estar en una segunda semana de un Grand Slam"

"No me esperaba tanta presión de la gente. Había visto el partido anterior, pero no creía que fuera tanto", aseguró el chileno, que reconoció que el primer set lo afrontó "nerviosos" por esa presión que le sorprendió.

"En el segundo ya me he soltado más y he podido jugar mi tenis, así que estoy muy feliz de haber retomado el pulso mentalmente y haber podido sacar el partido adelante", comentó.

El chileno consideró que "es normal" que apoyen a los tenistas franceses y que a él le apoyarían igual si jugara en Chile.

"Hay que estar preparado para este tipo de situaciones. Yo he jugado muchos partidos de Copa Davis, en Chile, en Argentina, con el público en contra. No pensaba que iba a ser tan fuerte pero creo que forma parte de lo que te encuentras a este nivel", aseguró.

Tabilo acabó imponiéndose 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(9) ante un rival que debutaba en un Grand Slam y se convierte en el cuarto chileno que alcanza los octavos en este siglo, tras Fernando González (2003, 2008 y 2009), Cristian Garín (2021) y Nicolás Jarry (2023).

Tabilo firma su mejor actuación en la gira de tierra este curso, en la que los resultados habían sido irregulares, con excepción del 'challenger' que se apuntó en Aix-en-Provence.

Pero en los tres Masters 1.000, Montecarlo, Madrid y Roma, se quedó en la segunda ronda, además de haber caído en la primera de Múnich. En Valencia, hace una semana, ya dio síntomas de mejoría alcanzando la semifinal.

El jugador destacó la progresión que ha tenido en los últimos tiempos, que se asentó en un gran trabajo mental. "Trato de jugar más relajado, de no mostrar tantas emociones y eso se nota en la confianza que tengo. Como la cabeza está más ordenada juego mejor", dijo.

Pero también apuntó a su mejora física, fruto del trabajo que está llevando a cabo con un nuevo equipo y que le lleva a pasar más horas en las canchas y trabajando la parte táctica.

"Ahora todo está permitido, tengo que recuperar y el próximo partido salir con todo", señaló el chileno, que se medirá al ganador del duelo entre el canadiense Felix Auger Aliassime, cuarto favorito, y el estadounidense Brandon Nakashima.