Svitolina remonta a Bencic y se cita con su compatriota Kostyuk por un puesto en semis

Svitolina, ganadora del pasado torneo de Roma, el primero que se apuntaba desde que dio a luz al hijo que tiene con el francés Gaël Monfils, remontó un duro duelo contra la suiza Belinda Bencic, undécima favorita, 4-6, 6-4 y 6-0, a la que ya había derrotado en la capital italiana.

Contra Kostyuk afrontará un duelo entre ucranianas, pero también entre las dos tenistas que mejor racha han mostrado este año sobre la tierra batida.

Porque la favorita 15, que acaba de apear del torneo a la polaca Iga Swiatel, cuatro veces ganadora en Roland Garros, no ha perdido un partido en esa superficie en lo que va de año, apuntándose los torneos de Ruán y Madrid. Su racha es de quince triunfos.

Una buena muestra del buen momento que atraviesa el tenis femenino ucraniano, que se garantiza tener una de las cuatro semifinalistas, pese a la guerra que vive en país.

Kostyuk desveló tras ganar su duelo de primera ronda contra la española de origen ruso Oksana Selekhmeteva que había afrontado el duelo muy afectada porque la noche previa una bomba rusa había impactado a pocos metros del domicilio de sus padres en Kiev.

Para Svitolina serían las segundas semis consecutivas de un Grand Slam, ya que las disputó en el pasado Abierto de Australia, a las que suma las dos que jugó en Wimbledon (2019 y 2023) y las de 2019 en el Abierto de Estados Unidos.

Kostyuk, de 23 años, jugará los cuartos de final por segunda vez en su carrera en un 'grande', tras los de Australia de 2024, una ronda que nunca ha superado.