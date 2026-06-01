El canadiense Auger-Aliassime pone fin al sueño de Tabilo

Tabilo se despide de París habiendo firmado su mejor actuación en un 'grande', un salto en su carrera profesional, derrotado por 6-3, 7-5 y 6-1 en dos horas y seis minutos.

Auger-Aliassime se medirá por un puesto en semifinales contra el italiano Flavio Cobolli, 14 del mundo, verdugo del estadounidense Zakharia Svajda, 6-2, 6-3, 6-7(3) y 7-6(5).

El canadiense, de 25 años, es el cuarto tenista nacido en este siglo que logra ingresar en los cuartos de todos los 'grandes', un club en el que están el español Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Ben Shelton.

Con el cartel de cuarto favorito, sólo el alemán Alexander Zverev tiene mejor ránking que él en lo que resta de cuadro en Roland Garros, lo que eleva su condición de favorito, aunque sobre tierra batida ha tenido problemas para obtener buenos resultados.

En París, donde había llegado dos veces a los octavos, superó una difícil primera ronda contra el alemán Daniel Altmaier, que le llevó a cinco sets, y tampoco fueron fáciles sus duelos contra el argentino Román Burruchaga y el estadounidense Brandon Nakashima, ambos resueltos en cuatro sets.

Tabilo sabía que tenía ante sí una batalla difícil. El chileno, nacido en Toronto (Auger-Aliassime en Montreal), que el jueves festejará sus 29 años, cumplió el sueño de entrar en unos octavos, pero no pudo redondearlo con unos cuartos de final, que le habrían convertido en el primer chileno en alcanzarlos en un Grand Slam desde que Cristian Garín lo hiciera en Wimbledon en 2002 y el sexto de todos los tiempos.

En esta edición firmó partidos de alto nivel, sobre todo el de tercera ronda contra la joven promesa francesa Moïse Kouame, ante el que además de su juego tuvo que imponerse al ensordecedor apoyo de una grada que no quería perder a su último representante en el cuadro masculino.

Pero el chileno se sobrepuso a ello dando una prueba de fuerte personalidad que le dio confianza de cara al partido contra Auger-Aliassime, que ya le había derrotado el año pasado en el Masters 1.000 de Shangai.

Tabilo era el último chileno del cuadro, que comenzó junto a su compatriota Garín, derrotado en primera ronda por el estadounidense Learner Tien, 18 del mundo.