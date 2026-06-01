Serena Williams jugará el dobles en Queen's

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam no disputa un partido desde septiembre de 2022, cuando cayó ante la australiana Ajla Tomljanović en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Williams competirá en el torneo londinense junto a la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años, gracias a una invitación de la organización.

"Queen's Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. La hierba me ha dado algunos de los momentos más especiales de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos de este deporte", señaló la exnúmero 1 mundial en declaraciones difundidas por el torneo, que se disputará entre el 8 y el 14 de junio.

Su presencia en el torneo, de categoría 500, abre la puerta, según diversos medios británicos, a una posible participación en Wimbledon, donde conquistó siete títulos individuales y otros siete de dobles: junto a su hermana Venus Williams.

Su regreso se produce después de que volviera a inscribirse en el programa de controles de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), requisito indispensable para competir nuevamente.

Tras completar el periodo de seis meses exigido por la normativa antidopaje, la estadounidense ya está habilitada para volver al circuito.

"Serena Williams es una de las mejores deportistas que ha visto el mundo y estamos encantados de que haga su regreso al tenis en el torneo de Queen's. Es muy emocionante para el torneo y para los aficionados que un icono del tenis haga su regreso en este lugar", afirmó Laura Robson, directora del torneo.