El español Granollers y el argentino Zeballos defenderán en la final su título de París

La pareja hispano-argentina, favorita número 1, se medirá en la final contra el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, favoritos número 2.

Será la tercera final de Roland Garros para el español, que ganó la del año pasado junto a Zeballos y perdió la de 2014 con su compatriota Marc López como pareja y la octava en Grand Slam, la sexta con Zeballos como pareja.

Juntos levantaron el año pasado el Abierto de Estados Unidos, tras ganar Roland Garros, por lo que buscan su tercer 'grande'.