Pro Padel League, la liga de pádel en Estados Unidos que copia el modelo NBA

La explosión del 'pickleball' en Estados Unidos durante los últimos años ha puesto de moda las raquetas en el país, que lo ha aprovechado para sumar también un enorme incremento de jugadores de pádel, deporte dominado con puño de hierro por argentinos y españoles en las clasificaciones profesionales internacionales.

Según la Asociación de Pádel de Estados Unidos (USPA, por sus siglas en inglés), más de un millón de jugadores ya practican este deporte en el país, y estima que la cifra alcanzará los 15 millones de jugadores en activo y que habrá más de 20.000 pistas de pádel en 2030.

Fundada por el empresario español Marcos del Pilar, la Pro Padel League (PPL) vio una oportunidad de ganarse una pequeña parte del pastel de la industria deportiva estadounidense como la primera liga profesional de pádel en Norteamérica.

"Estados Unidos es el mercado deportivo más grande del mundo, pero el pádel todavía es incipiente y estamos en una etapa temprana de crecimineto aquí", explica a EFE Diane Gotua, directora comercial de la Pro Padel League.

La PPL cerró este marzo una ronda de inversión de 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros) liderada por el copresidente y gobernador de los Charlotte Hornets de la NBA, Rick Schnall, en un claro esfuerzo por incrementar la apuesta por la liga norteamericana de pádel.

"Hay mucho impulso porque las marcas están invirtiendo para promocionar el pádel profesional. Contamos con Adidas como socio oficial de pistas, la marca histórica de material de béisbol Franklin Sports como productor de las pelotas de pádel de la liga, Kalshi como socio de mercados de predicción o el apoyo de la 'app' española Playtomic", añade Gotua.

Sin embargo, tras la desaparición del World Padel Tour (WPT), el ecosistema del pádel mundial se ha consolidado bajo el paraguas de la Federación Internacional de Pádel (FIP) con varios organizadores de pádel como Premier Padel, 54 y Hexagon Cup, esta última competición parecida a la PPL y más asentada.

En su primer año de competición durante 2025, la PPL apenas organizó tres torneos en Miami, San Sebastián (España) y Guadalajara (México), además de las finales que se celebraron en el deslumbrante teatro Hammerstein de Nueva York.

Miami fue el equipo masculino ganador con la pareja argentina formada por Agustín Tapia, actual número 1 del mundo, y Federico Chingotto. Nueva York ganó en el circuito femenino con la pareja catalana formada por Ari Sánchez, ex número 1 del mundo, y Andrea Ustrero.

Este 2026, la PPL volverá a Nueva York del 9 al 12 de julio, debutará en Los Ángeles del 13 al 16 de agosto y en Playa del Carmen del 24 al 27 de septiembre y volverá a Guadalajara del 19 al 22 de noviembre para cerrar el circuito en las finales, esta vez en Miami, del 3 al 6 de diciembre.

La PPL cuenta con diez equipos en una liga cerrada: New York Atlantics, Los Angeles Beat, Miami Padel Club, Florida Goats, Las Vegas Smash, San Diego Stringrays, Houston Volts, DC Matrix, Mexico Waves y Toronto Polar Bears, un formato estadounidense con ocho franquicias en Estados Unidos, una en México y otra en Canadá.

Cada equipo tiene a un máximo de tres hombres y tres mujeres que vienen a competir por su franquicia en los eventos, algunos de ellos escogidos a través de un 'draft' en el que los deportistas terminan fichando por el mejor postor.

La PPL planea escalar a diez eventos en 2027, organizar cerca de 20 torneos en 2028 y, dentro de seis años, sueñan con ver el pádel como deporte olímpico en Brisbane 2032.