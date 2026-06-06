Granollers y Zeballos repiten título en el dobles de Roland Garros

Se convierten en la quinta pareja capaz de revalidar el título de Grand Slam sobre tierra batida y juntos consiguen su tercer 'grande', puesto que el año pasado también alzaron el Abierto de Estados Unidos.

Granollers y Zeballos, 40 y 41 años, han completado una ruta perfecta hacia el título, sin perder un set y en una final que apenas les llevó 76 minutos ante la pareja número 2 del 'ranking', que se convertirá el lunes en la número 1.

"Es un placer jugar contigo, son ya siete años", aseguró Granollers desde la pista donde recibió el trofeo, mientras Zeballos, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, expresó su deseo de que "esta pareja dure mucho tiempo".

"Ganar dos veces seguidas Roland Garros es algo que me hace muy feliz", agregó el español que reiteró que uno de los secretos de su éxito es la buena sintonía entre ellos y sus respectivos equipos.

Una colaboración que les ha permitido conquistar ya 16 títulos, ocho de ellos Másters 1000, además de los tres Grand Slam.

El primero lo consiguieron el año pasado en Roland Garros, donde han ganado las dos finales que han disputado, tras tres ediciones cayendo en el penúltimo escalón.

Fuera de París, perdieron las finales del Abierto de Estados Unidos de 2019 y la de Wimbledon en 2021 y 2023.