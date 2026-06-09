El sorteo de la Finales de la Billie Jean King Cup se celebrará el 11 de junio

En total serán ocho los equipos nacionales que entrarán en los bombos, cuatro de ellos como cabeza de serie. Entre estos últimas se encuentra España, cuarta favorita por detrás de Italia, Gran Bretaña y Ucrania. Las cuatro naciones restantes serán Bélgica, China, República Checa y Kazajistán.

Italia, campeona del año pasado, defenderá el título en la que será la segunda edición que cuente con ocho equipos compitiendo en un formato de eliminación directa.

Todas las eliminatorias de las Finales constarán de tres partidos: dos de individuales seguidos de uno de dobles. Todos los partidos se jugarán entre el 22 y el 27 de septiembre, al mejor de tres sets con tie-break.