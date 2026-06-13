Primera final para Majchrzak y desafío para De Miñaur

Majchrzak ganó por 7-6(4) y 6-1 a Medvedev que acusó el cansancio de una jornada intensa que comenzó a primera hora con el triunfo en tres sets ante el croata Marin Cilic, por 6-2, 3-6 y 6-1, en un duelo aplazado del viernes.

El polaco, 76 del ránking ATP, que había perdido con el ruso a principio de año, en Brisbane, en la única ocasión anterior en la que se habían enfrentado, tardó una hora y media en sacar adelante el compromiso. Medvedev mantuvo el tipo en el primer parcial pero aflojó en cuanto se vio por debajo en el marcador y se dejó ir en el segundo.

Majchrzak, que en su camino dejó primero al canadiense Felix Auger Aliassime y ahora a Medvedev disputará su primera final ante Alex de Miñaur que ganó al francés Adrian Mannarino por 6-4 y 6-0.

El australiano, que conquistó el ATP 500 de Róterdam meses atrás, ganó diez juegos seguidos ante Mannarino para sellar el triunfo. Perdía 4-2 en el primer set pero dio la vuelta a la situación y amarró la victoria. Ahora pretende ser el segundo jugador, tras el neerlandés Richard Krajicek en 1997, en añadir Bolduque al otro gran evento de Países Bajos.

De Miñaur, vigente campeón del torneo, acumula siete triunfos seguidos en Bolduque y aspira a lograr el duodécimo título de su carrera. Tras la gris temporada de arcilla, se aferra a la hierba para ampliar su historial.