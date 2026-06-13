Shelton salva dos puntos de partido a Lehecka y se cita con Fritz en la final

Shelton, que a primera hora de este sábado tuvo que sacar adelante su compromiso de cuartos de final, aplazado el viernes, ante el japonés Sho Shimabukuro por 4-6, 6-3 y 6-4, de una hora y 44 minutos, disputó después una dura semifinal contra Lehecka al que ganó en tres desempates sin que hubiera rotura de saque alguna a lo largo del choque.

Ben Shelton resistió y sacó adelante el partido contra el checo en casi tres horas después de 7-6(4), 6-7(14) y 7-6(6).

El jugador de Atlanta, quinto del mundo y primer cabeza de serie en Stuttgart, que culminó su actuación con veintiún saques directos, resucitó en la segunda manga, en un épico tie break, en el que sobrevivió a dos puntos de partido que acercaron a la victoria a su rival.

Shelton, campeón este año en Múnich y Dallas que elevan a cinco los títulos en su carrera, pretende en Stuttgart conseguir el primer éxito en hierba. Sin embargo, en el duelo decisivo por el título tendrá que jugar el domingo ante su compatriota Taylor Fritz, vigente campeón, que ganó al kazajo Alexander Bublik por un doble 6-4.

Repite final Fritz que llega al tramo decisivo del torneo cargado de minutos sobre la pista, con partidos disputados a tres sets. El jugador californiano, noveno del ránking ATP, se erigió en el primer jugador en repetir final en Stuttgart desde 1995 y 1996 con el austríaco Thomas Muster cuando la competición era sobre arcilla.

La cita en la final será una revancha para Fritz, que mostró en su partido ante Bublik un alto nivel de acierto con el saque. Conectó trece 'aces' y un 78 por ciento de acierto con el primer servicio. El vigente campeón perdió meses atrás ante Shelton en la final de Dallas un duelo que tenía ganado y en el que desperdició tres puntos de campeonato.

Será la vigésima primera final de Fritz en el circuito y aspira al undécimo trofeo de su carrera, el primero del 2026.