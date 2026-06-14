Jódar: "Voy a ir partido a partido y a coger experiencia para adaptarme a esta superficie"

"No he jugado mucho en hierba, pero me estoy sintiendo muy bien. Estoy muy contento por como esta yendo la preparación y estoy haciendo todo lo posible para que el debut vaya bien. Voy a ir partido a partido y a coger experiencia para adaptarme a esta superficie", expresó Jódar este domingo a EFE.

"En hierba el saque y el resto son muy importantes. Mi juego se puede adaptar muy bien, pero todavía queda mucho por aprender para hacerlo lo mejor posible", completó.

El madrileño, que no juega desde que perdió en los cuartos de final de Roland Garros, inicia su periplo este lunes por el cuadro principal con el duelo de primera ronda contra el peruano Ignacio Buse.

"Estuve unos días en Madrid descansando tras Roland Garros. Aproveché para ir a ver a familiares y a amigos. Me sirvió para recargar pilas", confesó.

Jódar jugará este evento, el primero que disputa como profesional en esta superficie, como preparación para Wimbledon, que arranca una semana después, también en Londres.

Sobre el ascenso meteórico que ha tenido en su primer año en el circuito profesional, el español explicó: "Tengo personas que me aconsejan muy bien y eso es con lo que me quedo. Tengo que seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora y seguir siendo la misma persona".